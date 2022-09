«Σαρώνει» τη Φλόριντα ο τυφώνας Ίαν: Καρχαρίες βγήκαν στους δρόμους, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα-ΒΙΝΤΕΟ

Με μέγιστους παρατεταμένους ανέμους 150 μίλια την ώρα (241 χλμ/ωρα), βαθμολογήθηκε ως καταιγίδα κατηγορίας 4, η δεύτερη ισχυρότερη ταξινόμηση στην κλίμακα πέντε επιπέδων των μετεωρολόγων.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9

Βίντεο που ανεβαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκαλέσει ο τυφώνας Ίαν. Η θάλασσα που βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά έφερε μέχρι και καρχαρίες στους δρόμους του Φορτ Μάιερς.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.

Εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα είχαν λάβει εντολές εκκένωσης, αν και το πρωί της Τετάρτης, ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον Ντε Σάντις, είπε ότι ήταν πολύ αργά για να απομακρυνθεί ο κόσμος από τις κομητείες Collier, Lee, Sarasota και Charlotte, όπου πλησίαζε η καταιγίδα.

Η Florida Power & Light, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτροδότησης της πολιτείας, προειδοποίησε για «εκτεταμένες ζημιές στην ηλεκτρική υποδομή» και προέβλεψε ότι μέρη του συστήματός της θα έπρεπε να επισκευαστούν αφού ο τυφώνας περάσει από την πολιτεία.

WATCH: Footage of the damage that #HurricaneIan has caused. Storm Ian is approaching Category 5. The hurricane has winds up to 250 km/h (155 mph), just short of the threshold for a Category 5 storm, the strongest classification. #Hurricane #Florida pic.twitter.com/TIhagTQ1At

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Ντε Σάντις για να τον ενημερώσει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσφέρει βοήθεια στη Φλόριντα να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της καταιγίδας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ έστειλε 700 αξιωματούχους στη Φλόριντα και έφερε 3,5 εκατομμύρια λίτρα νερού και 3,7 εκατομμύρια γεύματα στην γειτονική Αλαμπάμα, καθώς και γεννήτριες και 128.000 γαλόνια καυσίμου «έτοιμα για ταχεία ανάπτυξη»

Ομάδες συντονισμού έρευνας και διάσωσης ήταν σε ετοιμότητα στο Μαϊάμι μαζί με την αμερικανική ακτοφυλακή, αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Ντε Σάντις διέταξε την ανάπτυξη 5.000 μελών της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με επιπλέον 2.000 να αναμένονται από άλλες πολιτείες.

Full homes in Naples are now floating away as Hurricane Ian hits FLORIDA ???? pic.twitter.com/9HHkUBChWs

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα προειδοποίησε ότι η καταιγίδα θα συνεχίσει να κινείται και σήμερα Πέμπτη σε όλη την πολιτεία, προκαλώντας «μεγάλα προβλήματα».

«Αυτή η καταιγίδα θα στοιχήσει πολλά στην πολιτεία της Φλόριντα», είπε ο Ρον Ντε Σάντις.

Ο τυφώνας Ίαν μετά το πέρασμά του στη νοτιοδυτική Φλόριντα υποβιβάστηκε στην κατηγορία 3, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Χθές η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό 23 μεταναστών που αγνοούνται αφού το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοιχτά της Φλόριντας, όπου χτυπά ο ισχυρός κυκλώνας Ιάν.

«Τέσσερις Κουβανοί μετανάστες κολύμπησαν μέχρι την όχθη αφού το πλοιάριο βυθίστηκε λόγω της κακοκαιρίας. Η ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τη διάσωση 23 προσώπων» ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας του Μαϊάμι, Γουόλτερ Σλόσαρ.

Γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη ο κυκλώνας Ίαν βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πούντα Γκόρντα, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 250 χιλιομέτρων (155 μίλια) την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane#Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannelpic.twitter.com/wfEqcuEBAm