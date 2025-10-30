Σάρωσε στο πέρασμά του ο τυφώνας «Melissa»: Καταστροφές σε Τζαμάικα και Κούβα - Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι - Real.gr

Ανυπολόγιστες ζημιές έχει αφήσει στο πέρασμά του από την Καραϊβική ο τυφώνας «Melissa», προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 34 ανθρώπων στην Τζαμάικα, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στον Παναμά και στην Αϊτή, καθώς και μεγάλες καταστροφές στην Κούβα.

Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν πλήξει ποτέ τον Ατλαντικό, εξασθένησε μέχρι να φτάσει στην Κούβα το πρωί της Τετάρτης, αλλά προκάλεσε και εκεί καταστροφές – με σπίτια να έχουν καταρρεύσει και δρόμους να έχουν κλείσει.

Οι αρχές ανέφεραν ότι περίπου 735.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια.

Στην Τζαμάικα, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες μετέβη στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτοι θάνατοι, για να επιθεωρήσει τις επιπτώσεις της καταιγίδας.

Περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε καταφύγια την Τετάρτη, ενώ το 77% του νησιού βρισκόταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

