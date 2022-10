Σαχίν Λιτλφέδερ: Έφυγε από τη ζωή η Ινδιάνα που αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ του Μάρλον Μπράντο

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ακαδημία πραγματοποίησε μια τελετή στο νέο μουσείο της στο Λος Άντζελες προς τιμήν της Λίτλφεδερ και ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για την αντιμετώπιση που είχε στην τελετή απονομής των Όσκαρ πριν από σχεδόν 50 χρόνια.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw

Η Λίτλφεδερ, η οποία είναι Ινδιάνα Γιακούι και Απάτσι, γιουχαρίστηκε το 1973 στην τελετή απονομής των Όσκαρ, την πρώτη σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο, καθώς εξηγούσε για λογαριασμό του Μάρλον Μπράντο γιατί δεν αποδέχεται ο ηθοποιός το Όσκαρ.

