Σβαρτσενέγκερ κατά Πούτιν: «Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία» - Βίντεο

Απευθυνόμενος, επίσης, στους Ρώσους στρατιώτες, ο Σβαρτσενέγκερ αφηγείται την ιστορία του πατέρα του, στρατιώτη για τη ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε «ξεσηκωθεί από τα ψέματα της κυβέρνησής του». Αναφέρει επιπλέον πως ο πατέρας του πήγε στο Λένινγκραντ ως ένας άνθρωπος «διαλυμένος σωματικά και ψυχικά», όχι μόνο λόγω των θραυσμάτων από τα οποία είχε τραυματιστεί, αλλά επίσης λόγω της ενοχής που ένιωθε.

«Δεν θέλω να καταλήξετε διαλυμένοι όπως ο πατέρας μου», συμπλήρωσε, «δεν είναι ο πόλεμος για την προάσπιση της Ρωσίας που οι παππούδες σας και οι προπαππούδες σας διεξήγαγαν».

Ο πρωταγωνιστής του Terminator στέλνει, ταυτόχρονα, ένα μήνυμα προς «εκείνους στην εξουσία στο Κρεμλίνο», ρωτώντας τους «γιατί θυσιάζουν αυτούς τους νέους για τις δικές τους φιλοδοξίες».

Σήμερα, έως το μεσημέρι, το βίντεο είχε συγκεντρώσει ήδη εκατομμύρια προβολές.

Προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέει: «Ξεκινήσατε αυτόν τον πόλεμο. Διεξάγετε αυτόν τον πόλεμο. Μπορείτε να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ολοκληρώνει το βίντεο με ένα μήνυμα συμπαράστασης προς τους Ρώσους πολίτες, που διαδήλωσαν κατά του πολέμου στους δρόμους της χώρας τους.

«Ο κόσμος είδε τη γενναιότητά σας. Γνωρίζουμε πως έχετε υποστεί τις συνέπειες της τόλμης σας (…). Είστε οι νέοι μου ήρωες…».

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV