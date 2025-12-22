«Σχέδιο Μερτς» - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

Τι κι αν η Ε.Ε. αποφάσισε να βοηθήσει την Ουκρανία με 90 δισ. ευρώ δανειζόμενη και όχι χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια…

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Ο εκφραστής του νέου γερμανικού μεγαλοϊδεατισμού Φρίντριχ Μερτς δεν το βάζει κάτω. «Η Ε.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί στη δικαιοδοσία της, αν η Μόσχα δεν καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις», δηλώνει λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Για κάποιο λόγο ο Μερτς αποφάσισε «να πάρει τη σημαία της Ε.Ε.

Οπως γράφει στο σχετικό του άρθρο ο Εμανουέλ Γκρασλάν, ανταποκριτής στο Βερολίνο της γαλλικής εφημερίδας «Les Echos», ο Μερτς από καιρό έδειχνε ότι ήθελε μεγαλύτερες ευθύνες, αφού είναι «επικεφαλής της κυβέρνησης της πολυπληθέστερης χώρας της ηπείρου». Αυτό από μόνο του φανερώνει μια άλλη προτεραιότητα, την οποία είχε συνθέσει στο οικονομικό πεδίο ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, εργαζόμενος για τη γερμανική Ευρώπη. Οπως επισημαίνει ο ανταποκριτής της «Les Echos», ο Μερτς «είναι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη βιώνει μια κρίσιμη φάση στην ιστορία της, η πλήρης έκταση της οποίας δεν έχει ακόμη κατανοηθεί πλήρως». Ισως γι’ αυτό εκτιμά ότι μπορεί να ήρθε η (νέα) ώρα της Γερμανίας να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο. Το ρωσο-ουκρανικό, πάντως, η ανεπάρκεια ευρωπαϊκών ηγεσιών και ο διαλυτικός για την Ε.Ε. ρόλος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στρώνουν ένα «χαλί δοκιμών» για τη Γερμανία.