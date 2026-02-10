Σχεδόν τα δυο τρίτα των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη - Τι δείχνει δημοσκόπηση - Real.gr

Η αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Άλενσμπαχ για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Υψηλότερης Ηγεσίας, κατέγραψε πως το 65% του δείγματος απάντησε τις ΗΠΑ όταν ερωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί πως εγείρει τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Όταν είχε τεθεί η ίδια ερώτηση πριν από έναν χρόνο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 46%. Ενώ το 2024, μόλις χονδρικά το ένα τέταρτο των Γερμανών (το 24%) χαρακτήριζε τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.
Η Ρωσία παραμένει η χώρα που θεωρούν απειλή οι περισσότεροι Γερμανοί. Από την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, από το 75% ως το 82% των δειγμάτων θεωρεί τη Ρωσία τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Το ποσοστό τους στη φετινή έρευνα είναι 81%.
Το 46% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η Κίνα είναι χώρα που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη.
Η έρευνα διενεργήθηκε σε παγγερμανική κλίμακα, από την 6η ως τη 19η Ιανουαρίου, σε δείγμα 1.077 γερμανών πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω.
Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια, μόλις το 3% απάντησε πως το θεωρεί πολύ πιθανό, ωστόσο το 28% ανέφερε πως το βρίσκει πιθανό.
Το 40% του δείγματος έκρινε απεναντίας πως το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Γερμανία σε πόλεμο είναι απίθανο και το 5% πολύ απίθανο.
Το 24% περιορίστηκε να πει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.