Σε εξέλιξη η μεταφορά χιλιάδων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τη Συρία σε ιρακινές φυλακές - Real.gr

Εκατοντάδες κρατούμενοι, μέλη του Ισλαμικού Κράτους, μεταφέρθηκαν σήμερα από τη Συρία στο Ιράκ, κατά τη δεύτερη επιχείρηση αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι σκοπεύουν να μεταφέρουν αλλού τους χιλιάδες τζιχαντιστές που σήμερα βρίσκονται σε συριακές φυλακές.

«Η μεταφορά των κρατουμένων είναι σε εξέλιξη, οι αμερικανικές δυνάμεις τους μεταφέρουν από ξηράς και αέρος» είπε ένας Ιρακινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας, σημειώνοντας ότι «έως και 1.000 κρατούμενοι του ΙΚ αναμένονται σήμερα στο Ιράκ».

Άλλη πηγή των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, διευκρινίζοντας ότι οι κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι αλλά και Ιρακινοί, θα σταλούν σε τουλάχιστον τρεις φυλακές του Ιράκ.

Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα από τα περίπου 7.000 μέλη του ΙΚ που μέχρι πρότινος ήταν υπό την επιτήρηση των Κούρδων της Συρίας. Την Τετάρτη μεταφέρθηκαν περίπου 150 υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΚ, μεταξύ των οποίων ήταν και αρκετοί Ευρωπαίοι.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα ξεκινήσει ποινικές διαδικασίες σε βάρος αυτών των κρατουμένων. Στο παρελθόν, ιρακινά δικαστήρια καταδίκασαν σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί ξένοι μαχητές του ΙΚ που είχαν μεταφερθεί στη χώρα αυτή από τη Συρία.

Σύμφωνα με Ιρακινούς αξιωματούχους, έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή στην οποία μετέχουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Πολεμική Αεροπορία και οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις, για να συντονίσει τις μεταφορές αυτές.

Το 2014 το ΙΚ κατέλαβε τεράστιες εκτάσεις στη Συρία και το Ιράκ, διαπράττοντας σφαγές και υποδουλώνοντας γυναίκες και κορίτσια σε «σκλάβες του σεξ». Με την υποστήριξη ενός διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι νίκησε το ΙΚ το 2017. Στη Συρία, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) με επικεφαλής τους Κούρδους, νίκησαν το ΙΚ δύο χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια οι SDF φυλάκισαν χιλιάδες φερόμενους τζιχαντιστές και έστειλαν τις οικογένειές τους σε στρατόπεδα.

