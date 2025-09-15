Σε εξέλιξη η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τραμπ - Real.gr

Σε εξέλιξη η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα Ουάσιγκτον κατέφθασε όπως ήταν προγραμματισμένο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος.