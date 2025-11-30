Σε εξέλιξη οι συζητήσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα - Στο τραπέζι τα «αγκάθια» του ειρηνευτικού σχεδίου - Real.gr

Τα σημεία «αγκάθια» του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου βρίσκονται επί τάπητος στις συνομιλίες στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων την ώρα που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα αποτελέσουν το μονοπάτι που θα οδηγήσει τη χώρα σε «κυριαρχία, ανεξαρτησία και ευημερία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας κατά την έναρξη των πολυαναμενόμενων συνομιλιών στη Φλόριντα, ο Ρούμπιο είπε ότι αναμένει οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε «μεγαλύτερη πρόοδο» προς την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

«Δεν πρόκειται απλώς για τον τερματισμό ενός πολέμου. Πρόκειται για τον τερματισμό ενός πολέμου με τρόπο που θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό και μια πορεία που θα τους επιτρέψει να είναι ανεξάρτητοι και κυρίαρχοι, να μην ξαναζήσουν ποτέ πόλεμο και να δημιουργήσουν τεράστια ευημερία για τον λαό τους», συμπλήρωσε.

«Όχι μόνο να ξαναχτίσουν τη χώρα, αλλά να εισέλθουν σε μια εποχή εξαιρετικής οικονομικής προόδου», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται απλώς για ειρηνευτικές συμφωνίες, αλλά για τη δημιουργία ενός μονοπατιού προς τα εμπρός που θα αφήσει την Ουκρανία κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα. Αναμένουμε να σημειώσουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο σήμερα».

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο επικεφαλής ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ είπε ότι η αντιπροσωπεία «εργάζεται για να εξασφαλίσει πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία».

Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «πρωτοβουλία για την ειρήνη» και είπε ότι είναι ευγνώμων στην ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου, στην πλατφόρμα X.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».