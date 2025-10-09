Υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Εν αναμονή της επικύρωσης από το Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Εν αναμονή της επικύρωσης από το Ισραήλ
Υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα – Εν αναμονή της επικύρωσης από το Ισραήλ

12:22, 09/10/2025
Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που θέτει τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδας, μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera.

Από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοινώθηκε σήμερα ότι η συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι «που αναμένεται το βράδυ».

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων. Η ανταλλαγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 72 ώρες αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο στις 6 το απόγευμα για να επικυρώσει το κείμενο της συμφωνίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, που προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς και Παλαιστίνιων φυλακισμένων.

«Υπάρχει τεράστιος φόβος για τις επιπτώσεις (που θα προκύψουν από το γεγονός ότι) θα αδειάσουν οι φυλακές και θα απελευθερωθεί η επόμενη γενιά ηγετών τρομοκρατών…», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός στο Χ.

«Για αυτό τον λόγο και μόνο, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στους βραχύβιους εορτασμούς ούτε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής συμφωνίας», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) για να επικυρώσει το κείμενο.

Ο Σμότριχ ωστόσο δεν έφθασε στο σημείο να απειλήσει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.

Δήλωσε ικανοποιημένος για την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων, αλλά επέμεινε στο γεγονός ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να σταματήσει μόλις επιστρέψουν.

«Αμέσως μετά την επιστροφή των απαχθέντων στα σπίτια τους, το Κράτος του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς και να αποστρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Γάζα για να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε.

