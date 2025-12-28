Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω σφοδρής χιονοθύελλας – Χάος στα αεροδρόμια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
12:45, 28/12/2025
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω σφοδρής χιονοθύελλας – Χάος στα αεροδρόμια – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών.

Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

Εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας, ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.


Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Και τα αεροδρόμια στη Φλόρινα αντιμετώπισαν εκατοντάδες καθυστερήσεις.

