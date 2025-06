Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Αντζελες - Τραμπ: «Εισβολή από ξένους εχθρούς» - Real.gr

Απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας τέθηκε σε εφαρμογή χθες Τρίτη το βράδυ στο κέντρο του Λος Άντζελες, που ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πως θα «απελευθερώσει», καθώς υφίσταται «εισβολή», κατ’ αυτόν, από «ξένους εχθρούς», την πέμπτη ημέρα επεισοδίων ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και διαδηλωτές που εναντιώνονται στην πολιτική του για τη μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς χαρτιά.

«Κήρυξα τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι επέβαλα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες για να τερματιστούν οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες», ανακοίνωσε η Δημοκρατική δήμαρχος της μεγαλούπολης Κάρεν Μπας, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 20:00 (τοπική ώρα· στις 06:00 ώρα Ελλάδας) και η ισχύς του θα εξέπνεε στις 06:00.

«Την περασμένη νύχτα λεηλατήθηκαν 23 καταστήματα, και νομίζω πως αν διασχίσετε το κέντρο της πόλης του Λος Άντζελες, παντού υπάρχουν γκραφίτι και έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και ορισμένο αριθμό ιδιοκτησιών», πρόσθεσε η κυρία Μπας.

Δεκάδες διαδηλωτές ωστόσο παρέμεναν στο κέντρο την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση κυκλοφορίας, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

BREAKING: Los Angeles Mayor Karen Bass announced a curfew will take effect in part of downtown Los Angeles beginning at 8 p.m. local time on Tuesday night.

Από την Παρασκευή, το δεύτερο μεγαλύτερο αμερικανικό αστικό κέντρο, με διόλου ευκαταφρόνητο ισπανόφωνο πληθυσμό, έχει μετατραπεί σε θέατρο επεισοδίων ανάμεσα από τη μια σε διαδηλωτές, που καταγγέλλουν τις εφόδους ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) με σκοπό τη σύλληψη μεταναστών χωρίς χαρτιά, κι από την άλλη δυνάμεων επιβολής της τάξης, εφοδιασμένων με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών. Τα επεισόδια αυτά είναι πάντως σποραδικά και μάλλον περιορισμένης έκτασης.

Οι δρόμοι ήταν μάλλον ήρεμοι χθες στο κέντρο, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Little Tokyo, έπειτα από νυχτερινή αναμέτρηση ανάμεσα σε διαδηλωτές που πέταγαν πυροτεχνήματα και αστυνομικών που ανταπέδιδαν με ρίψεις δακρυγόνων.

Ωστόσο δυνάμεις της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης του Λος Άντζελες (LAPD) επενέβησαν και προχώρησαν σε συλλήψεις κάποιων από τους εκατοντάδες διαδηλωτές μπροστά σε δικαστήριο.

Λίγο πιο μακριά, περίπου εκατό διαδηλωτές βγήκαν για λίγη ώρα στον δρόμο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

After mass arrests of migrants (44 already in custody), the streets erupted in protest. pic.twitter.com/loiQF17DXs

😮Situation in Los Angeles — Trump sends in the National Guard

Την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος αφήνει να πλανάται η απειλή της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σ’ όλη την πόλη, διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ προσπαθεί να τον εμποδίσει με δικαστικά μέσα.

Διατάχτηκε η ανάπτυξη εκατοντάδων πεζοναυτών στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη.

«Αυτή η αναρχία δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα επιτρέψουμε να υφίστανται επιθέσεις ομοσπονδιακοί πράκτορες και δεν θα αφήσουμε αμερικανική πόλη να υφίσταται εισβολή και κατάκτηση από ξένους εχθρούς», είπε απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Απείλησε να επικαλεστεί νόμο περί εξέγερσης (Insurrection Act), που προβλέπει την επιβολή καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και την παραχώρησε στον πρόεδρο της εξουσίας να αναπτύσσει τις ένοπλες δυνάμεις για την εκτέλεση αποστολών επιβολής της τάξης εντός χώρας.

Οι περίπου 700 πεζοναύτες, μέλη επίλεκτου σώματος του στρατού, που όχι σπάνια αναπτύσσεται για προβολή ισχύος στο εξωτερικό, αναμένεται να ενισχύσουν τους κάπου 4.000 εφέδρους της εθνοφρουράς, που διατάχθηκαν επίσης να κινητοποιηθούν από τον πρόεδρο Τραμπ — που κατηγορείται ότι λαμβάνει δυσανάλογα μέτρα.

Ως πότε θα διαρκέσει η ανάπτυξη των στρατιωτικών αυτών το κόστος της οποίας εκτιμάται πως θα φθάσει τα 134 εκατομμύρια δολάρια από το Πεντάγωνο; «Ωσότου να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος», σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο.

Στο μεταξύ διαδηλώσεις γίνονται και σε άλλες αμερικανικές μητροπόλεις, ορισμένες φορές σε κλίμα έντασης, κάποιες φορές με αψιμαχίες.

Χθες νωρίς το βράδυ μερικές χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία στο νότιο Μανχάταν για να διαδηλώσουν εναντίον της πολιτικής του προέδρου Τραμπ όσον αφορά τη μετανάστευση.

«Είναι εδώ για να υπερασπιστώ αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο νεαρή, γεννημένη στις ΗΠΑ από μεξικανή μητέρα χωρίς άδεια παραμονής. «Ειλικρινά, αυτή η χώρα δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα χωρίς τους μετανάστες», πρόσθεσε η διαδηλώτρια, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Στο μεταξύ, η πολεμική μαίνεται για την επίδειξη δύναμης που εννοεί να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ.

National Guard Arrived in Los Angeles

Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.

It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.

It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC

