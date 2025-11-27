Ουάσινγκτον: Σε κρίσιμη κατάσταση οι Εθνοφρουροί που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μίριελ Μπάουζερ δήλωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως τα δυο μέλη της εθνοφρουράς που χτυπήθηκαν από σφαίρες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν απεβίωσαν, όπως ανέφερε νωρίτερα ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, προτού ανασκευάσει.

Οι δυο στρατιωτικοί χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά σε σταθμό του μετρό, όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, περί τις 14:15 (τοπική ώρα· 21:15 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας και η επικεφαλής της δημοτικής αρχής της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Νωρίτερα ο ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας Πάτρικ Μόρισεϊ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε εσφαλμένα ότι παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Στη συνέχεια ανασκεύασε.

Σε νεότερη ανακοίνωση αναφέρει: «Λαμβάνουμε αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των δύο μελών της Εθνοφρουράς και θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις λάβουμε πληρέστερες πληροφορίες. Οι προσευχές μας είναι με αυτούς τους γενναίους στρατιώτες, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της Εθνοφρουράς».

Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ τα κίνητρα του παραμένουν ακόμη άγνωστα. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε άλλους υπόπτους. Έχουμε εξετάσει το βίντεο από την περιοχή. Όπως είπα, φαίνεται ότι ήταν ένας μοναχικός ένοπλος που σήκωσε το όπλο του και έστησε ενέδρα στα μέλη της Εθνικής Φρουράς, και συνελήφθη γρήγορα από άλλα μέλη της Εθνικής Φρουράς», ανέφερε ο κυβερνήτης.

Η στιγμή της σύλληψης

BREAKING: President Trump says the suspect who shot the two National Guardsmen in Washington D.C. is severely wounded and “will pay a very steep price.” “The animal that shot the two National Guardsmen, with both being critically wounded, and now in two separate hospitals, is… pic.twitter.com/t5BGa0lQOg — Collin Rugg (@CollinRugg) November 26, 2025

Οργή Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος βρίσκεται στη Φλόριντα για την «Ημέρα των Ευχαριστιών» – ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και νωρίτερα έγραψε σε μήνυμά του στο Truth Social πως «το κτήνος που πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, έχει επίσης τραυματιστεί σοβαρά. Ανεξαρτήτως (σ.σ. της έκβασης), θα πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα».

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου και στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA). Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.