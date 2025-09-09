Σε περιβάλλον ακραίας πόλωσης, η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική και δημοσιονομική κρίση - Real.gr

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού υποβάλει σήμερα την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την επομένη της ανατροπής της κυβέρνησής του στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση που οδηγεί την χώρα σε νέα πολιτική και δημοσιονομική κρίση και αποδυναμώνει τον αρχηγό του κράτους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει πλέον να επιδιώξει την διευθέτηση της κρίσης, «εντός των προσεχών ημερών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία. Μία επίμονη σπαζοκεφαλιά που δεν έχει καταφέρει να λύσει εδώ και έναν χρόνο: ορισμός ενός πρωθυπουργού που θα είναι σε θέση να επιβιώσει σε ένα χωρίς πλειοψηφία κατακερματισμένο κοινοβουλευτικό περιβάλλον χωρισμένο σε τρία μπλοκ, την συμμαχία της αριστεράς, την κεντροδεξιά και την άκρα δεξιά.

Ο διάδοχος του Φρανσουά Μπαϊρού θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς προεδρικής θητείας του Εμανουέλ Μακρόν το 2022.

Και ο διεθνής Τύπος εκφράζει την ανησυχία του.

Για τους New York Times, η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση «χρόνιας πολιτικής αστάθειας». Οι Financial Times αναφέρονται σε μία «νέα πολιτική κρίση που κινδυνεύει να επεκταθεί στον δρόμο και τις αγορές». «Η Γαλλία διατρέχει τον κίνδυνο μεγάλου αδιεξόδου», προειδοποιεί η Süddeutsche Zeitung, ενώ για την El Pais «η γαλλική πολιτική κρίση απαιτεί ταχεία επίλυση που δεν θα παραβλέπει την σκληρή αλήθεια για την δημοσιονομική κατάσταση όπως την απεικόνισε ο Μπαϊρού».

Το εγχείρημα του προέδρου της Γαλλίας θα είναι δύσκολο αφού τα πολιτικά κόμματα παραμένουν οχυρωμένα στις θέσεις τους.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ζητά νέες βουλευτικές εκλογές και προειδοποιεί μέσω του προέδρου του Ζορντάν Μπαρντελά για την καταψήφιση οποιουδήποτε πρωθυπουργού «δεν αποστεί από την πολιτική που ακολουθείται εδώ και οκτώ χρόνια».

Η ριζοσπαστική αριστερά ζητά την παραίτηση του προέδρου.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα επαναλαμβάνει ότι η αριστερά, πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τις τελευταίες εκλογές, πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ομως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, για τον οποίο η φορολόγηση των πλουσιότερων παραμένει ταμπού, μάλλον θα θελήσει να διευρύνει το κεντρώο μπλοκ του και θα αναζητήσει μία προσωπικότητα από τον χώρο της δεξιάς ή του κέντρου ικανή «να συνεργασθεί με τους σοσιαλιστές», σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Πολλά είναι τα ονόματα που κυκλοφορούν, ανάμεσά τους του υπουργού Αμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ, που προέρχεται από την δεξιά. Η υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρέν και ο υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ, που προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ανήκουν επίσης στις πιθανές επιλογές.

Το χρέος

Σύμφωνα με τακτικό συνομιλητή του Εμανουέλ Μακρόν, ο επόμενος πρωθυπουργός θα ορισθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πριν από την αναχώρηση του προέδρου της Γαλλίας για την Νέα Υόρκη όπου θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Εθνη.

Στον πυρήνα της μαζικής αποδοκιμασίας του Φρανσουά Μπαϊρού (364 ψήφοι κατά, 194 υπέρ), το σχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει οικονομίες 44 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 με στόχο την μείωση του χρέους της Γαλλίας που έχει φθάσει στο 114% του ΑΕΠ.

Στην αγορά χρέους,η Γαλλία δανείζεται πλέον με 3,47% σε δεκαετή βάση, όπως ακριβώς η Ιταλία.

Η πολιτική κρίση ξεσπά λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αξιολόγησης του χρέους από τον οίκο Fitch και την ενδεχόμενη υποβάθμιση της Γαλλίας εντός της σημερινής συγκυρίας της πολιτικής αβεβαιότητας που δημιουργεί ανησυχία για αναταραχή στις αγορές.

Κινητοποιήσεις

Παράλληλα, το κίνημα με το σύνθημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα) που γεννήθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αυτό το καλοκαίρι και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά καλεί σε παράλυση της χώρας από αύριο. Περί τους 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν αύριο σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Μακρόν, που βρίσκεται στο ναδίρ της δημοφιλίας του με 77% αρνητικές γνώμες, ενώ η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.