Μιλάνο: Σε πρόβλημα υγείας του οδηγού οφείλεται ο εκτροχιασμός τραμ με δύο νεκρούς - Real.gr

Μιλάνο: Σε πρόβλημα υγείας του οδηγού οφείλεται ο εκτροχιασμός τραμ με δύο νεκρούς
Μιλάνο: Σε πρόβλημα υγείας του οδηγού οφείλεται ο εκτροχιασμός τραμ με δύο νεκρούς

12:35, 28/02/2026
Μιλάνο: Σε πρόβλημα υγείας του οδηγού οφείλεται ο εκτροχιασμός τραμ με δύο νεκρούς

Τα στοιχεία των ερευνών έδειξαν ότι ο εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο, χθες το απόγευμα, οφείλεται σε ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού.

“Αισθάνθηκα άσχημα και δεν κατάφερα να ενεργοποιήσω το ‘κλειδί’, με αποτέλεσμα το τραμ να ακολουθήσει λάθος πορεία”, δήλωσε ο οδηγός.

Υποβλήθηκε άμεσα σε τεστ για ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα οποία ήταν αρνητικά.

Από την σφοδρότατη σύγκρουση έχασαν την ζωή τους ένας άνδρας 60 ετών και ένας σαρανταεξάχρονος. Ο πρώτος ήταν μόνιμος κάτοικος Μιλάνου και ο δεύτερος με καταγωγή από την Σενεγάλη.

Ο εξηντάχρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τις λαμαρίνες του τραμ, το οποίο, εκτροχιαζόμενο λόγω της υψηλής ταχύτητας, έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος.

Οι τραυματίες συνολικά είναι 49 και σύμφωνα με τους γιατρούς, κανείς τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε έρευνα για εξ αμέλειας ανθρωποκτονία.

