Σε πύρινο κλοιό η Μασσαλία: Εικόνες καταστροφής από την πυρκαγιά - Έχουν καεί πάνω από 7.000 στρέμματα - Real.gr

Μαίνεται η φωτιά είναι κοντά στη Μασσαλία, έχοντας φτάσει μάλιστα στις παρυφές της πόλης.

Σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει 7.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 10 κτίρια, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Ο Ζορζ-Φρανσουά Λεκλέρ, νομάρχης της περιοχής, πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα από την πυρκαγιά.

Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη. Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι εικόνες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο άνεμος ενισχύεται, γεγονός που δυσχεραίνει μέχρι στιγμής το έργο των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα το αεροδρόμιο ανέστειλε τη λειτουργία του, με πολλές εισερχόμενες πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια.

Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 200 πυροσβέστες, τουλάχιστον δύο ελικόπτερα και 68 μηχανοκίνητα οχήματα της πυροσβεστικής.

