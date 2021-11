Σε αναβρασμό η Ευρώπη: «Πανδημία» διαδηλώσεων κατά των νέων μέτρων - Βίντεο

Εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι διαδήλωσαν κατά των μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις τους για το τέταρτο κύμα του Covid-19.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη Βιέννη, σκηνές βίαιων ταραχών στην Ολλανδία, κινητοποιήσεις στην Ιταλία, λεηλασίες και βανδαλισμοί στις γαλλικές Αντίλες: οξύνεται η διαμαρτυρία εναντίον των μέτρων κατά της Covid που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας, που επελαύνει στην Ευρώπη.

All over Europe .... Violent protests are going on against covid lockdowns and restrictions. Entire societies are falling apart... This is Holland.. pic.twitter.com/AGn60ytuJc — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) November 20, 2021

Στην αυστριακή πρωτεύουσα, περισσότεροι από 35.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν δυο βήματα από το αυτοκρατορικό παλάτι του Χόφμπουργκ για να διαμαρτυρηθούν για την «δικτατορία» και τον «φασισμό» του κορωνοϊού, λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου καθολικού, εθνικού lockdown στην Αυστρία που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου.

One of the largest protests in Vienna history today to stop their full lockdown and mandatory “get the jab or go to jail” law. pic.twitter.com/N87zkDENZo — Aaron Ginn (@aginnt) November 20, 2021

Αναβρασμός στην Αυστρία

Σε μία Ευρώπη που έγινε και πάλι το επίκεντρο της επιδημίας, η Αυστρία, όπου τα κρούσματα φθάνουν σε επίπεδα πρωτοφανή από την άνοιξη του 2020, είναι η πρώτη χώρα που επιβάλλει και πάλι lockdown στον πληθυσμό της. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, πολλές άλλες χώρες έχουν ανακοινώσει την σκλήρυνση των περιοριστικών μέτρων.

Η Αυστρία έγινε επίσης η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό στο σύνολο του πληθυσμού από την 1η Φεβρουαρίου. Η διαδήλωση στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, παρά τις ρίψεις καπνογόνων και αντικειμένων, και υπό την επιτήρηση των δυνάμεων της αστυνομίας, που φοβόταν την παρουσία εθνικιστών, νεοναζί και χούλιγκαν και την επανάληψη του σεναρίου του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, όπου η διαδήλωση εξελίχθηκε σε έκρηξη βίας.

Vienna looks nice this evening. Protests continue in Austria as the police spray citizens demanding their freedoms back with pepper spray. There are more of us than them!pic.twitter.com/dzgDq69Zt9 — The House of Darren (@WeAreTheNewz) November 20, 2021

«Όργιο βίας» στην Ολλανδία

Την ίδια ώρα, η ολλανδική αστυνομία άνοιξε πυρ και δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές έριξαν πέτρες και πυροτεχνήματα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, πυρπόλησαν αστυνομικά οχήματα προκαλώντας κατάσταση χάους. «Προειδοποιητικά πυρά ρίχθηκαν επανειλημμένα. Σε κάποια στιγμή, η κατάσταση έγινε τόσο επικίνδυνη που οι αστυνομικοί αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να πυροβολήσουν κατά στόχων», εξήγησε η ολλανδική αστυνομία.

Protests in Holland against #Covid_19 measures. pic.twitter.com/YbZGd5Yc0n — Filippo Maria O di B ???? ???? ???? (@Filippo60) November 20, 2021

Ακολούθησαν δεκάδες συλλήψεις, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν , ανάμεσά τους αστυνομικοί, ενώ ο δήμαρχος του Ρότερνταμ Αχμεντ Αμπουταλέμπ μίλησε για «όργιο βίας». Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κυρίως κατά της πιθανής απαγόρευσης εισόδου σε εστιατόρια και μπαρ ατόμων που δεν έχουν εμβολιασθεί ή δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν νοσήσει.

Βία στις γαλλικές Αντίλες

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κινητοποίηση των αντιπάλων του υγειονομικού πιστοποιητικού και του υποχρεωτικού εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού υπό την αιγίδα συνδικάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εξελίχθηκε σε έκρηξη βίας την Γουαδελούπη. Παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί από τις αρχές, η χθεσινή νύκτα σημαδεύτηκε από λεηλασίες και εμπρησμούς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αστυνομικό όχημα και χωροφύλακες έγιναν στόχος αληθινών πυρών. Καταστήματα λεηλατήθηκαν στο Πουάντ-α-Πιτρ, τέσσερα κτίρια πυρπολήθηκαν, ενώ οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις.