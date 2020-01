Σε εξέλιξη η Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο - Μπαράζ κορυφαίων συναντήσεων και έντονο παρασκήνιο

Στην Διάσκεψη συμμετέχουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Διαβουλεύσεις και παρασκήνιο

Προηγήθηκαν έντονες διαβουλεύσεις και παρασκήνιο μεταξύ των ηγετών και υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι είχαν πολλά τετ α τετ για να συζητήσουν όλες τις πτυχές του προβλήματος της Λιβύης, με επίκεντρο τα πετρέλαια και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί η κάθε πλευρά στην περιοχή.

Συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 14 :30 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε την συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ήδη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Τι συζήτησαν Πομπέο και Τσαβούσογλου

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν μς φόντο τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών συζητήθηκε το θέμα της μόνιμης εκεχειρίας στη χώρα.

«Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, συζητήσαμε για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και τη διάσκεψη για τη Λιβύη. Είμαστε σε στενή επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες για τη μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή στην πολιτική διαδικασία στη Λιβύη», αναφέρει σε tweet του ο υπουργός Εξωτερικών.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK