«Σε ένα λεπτό το χέρι έχει παγώσει...»: Ελληνες περιγράφουν το πολικό ψύχος που σαρώνει τις ΗΠΑ - Συγκλονιστικές ΕΙΚΟΝΕΣ

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

Έλληνες που ζουν στις περιοχές που χτύπησε η απίστευτη ψυχρή εισβολή περιγράφουν τις δραματικές στιγμές για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.

«Οι άνθρωποι που ζουν εδώ και είναι γηγενείς πολίτες λένε ότι τέτοιο πολικό ψύχος έχουν αν το δουν πάρα πολλά χρόνια », σημειώνει η Άννα Σαρηγιάννη από τη Νέα Υόρκη, ενώ ο Γιάννης Ζάγκας από την γειτονική Πενσυλβάνια αναφέρει ότι «αυτό που συμβαίνει φέτος, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν περιοχές που σημειώνουν ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας»

Από την πλευρά του ο Γιάννης δίνει μια συγκλονιστική περιγραφή του πολικού ψύχους που επικρατεί. «Μπορείς αν ξεγελαστείς μέχρι να βγάλεις το χέρι σου έξω για να βγάλεις μία φωτογραφία ή να πάρεις κάτι από την τσέπη σου και σε ένα λεπτό το χέρι έχει παγώσει, δεν μπορείς να κουνήσεις τα δάχτυλα. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτόγνωρες».

Το ευτύχημα είναι, όπως εξηγεί, ότι περισσότεροι αγόρασαν τα είδη πρώτης ανάγκης πριν ξεσπάσει ο χιονιάς. «Το καλό είναι ότι μας ενημέρωσαν ότι η κακοκαιρία θα ερχόταν και πολύς κόσμος έτρεξε στα σούπερ μάρκετ και προμηθεύτηκε είδη πρώτης ανάγκης».

Δείτε το βίντεο του OPEN:

Η σφοδρή χιονοθύελλα που πλήττει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ και έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», προειδοποίησαν σήμερα οι αρχές.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει τελειώσει», είπε η Κάθι Χόκουλ, υπενθυμίζοντας ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκατοστά χιόνι. «Είναι σαφώς η θύελλα του αιώνα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μπάφαλο, τη γενέτειρά της.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx#snowpic.twitter.com/0v90aofgsX