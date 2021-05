Σε επιφυλακή και η Ελλάδα για τον κινέζικο πύραυλο που πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη- Εκδόθηκε NOTAM

Σε επιφυλακή τέθηκε και η Ελλάδα για τον κινέζικο πύραυλο αφού φαίνεται αν είναι στην ζώνη επικινδυνότητας για τον κινέζικο πύραυλο, ο οποίος αναμένεται να εισέλθει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα της γης τις επόμενες ώρες (με πιθανότερη χρονική στιγμή τα ξημερώματα της Κυριακής).

NOTAM εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Tα θραύσματα του πυραύλου αναμένεται να συντριβούν κάπου μεταξύ 41.5°Β και 41.5°Ν παραλλήλου, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στη ζώνη επικινδυνότητας. Tο διάστημα επιφυλακής είναι από σήμερα Σάββατο 8/5 21:12 βράδυ, τοπική ώρα, μέχρι αύριο Κυριακή 9/5 μεσημέρι 12:46.

Τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα καίγονται κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης και αυτό αναμένεται να συμβεί και με το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου. Ωστόσο, κάποια από τα απομεινάρια του κινεζικού πυραύλου -όπως είναι οι οδεύσεις των αερίων και οι δεξαμενές καυσίμων που αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να θα φθάσουν ως την επιφάνεια της Γης.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ζώνη εκτείνεται από τον 40ό παράλληλο βορείως του Ισημερινού (στο ύψος της Θεσσαλονίκης) ώς τον 40ό παράλληλο νοτίως του Ισημερινού (στο ύψος της Νέας Ζηλανδίας).

Βάσει του νόμου των πιθανοτήτων, το διαστημικό αντικείμενο θα πέσει είτε σε θάλασσα είτε σε κάποια ακατοίκητη περιοχή, ενώ αν η είσοδός του στην ατμόσφαιρα γίνει νύχτα, θα είναι θεαματική.

Η Ελληνική NOTAM

A1314/21 – LGGG (Greece): Flight information region Plain language

AIRCRAFT OPERATORS ARE ADVISED THAT A POTENTIAL HAZARD MAY OCCUR DUE TO REENTRY OF SPACE DEBRIS INTO THE EARTHS ATMOSPHERE.

GREECE IS WORKING WITH RELEVANT AUTHORITIES TO ENSURE THE MOST CURRENT REENTRY INFORMATION IS PROVIDED TO OPERATORS AS QUICKLY AS POSSIBLE.

OPERATORS ARE ADVISED TO CHECK THE EU SST AVAILABLE INFORMATION DIRECTLY AT WWW.EUSST.EU. FURTHER NOTAMS WILL BE ISSUED IF SPECIFIC INFORMATION BECOMES AVAILABLE.

IN THE INTEREST OF FLIGHT SAFETY, IT IS CRITICAL THAT ALL PILOTS/FLIGHT CREW MEMBERS REPORT ANY OBSERVED FALLING SPACE DEBRIS TO THE APPROPRIATE ATC FACILITY AND INCLUDE POSITION, ALTITUDE, TIME, AND DIRECTION OF DEBRIS OBSERVED.

CREATED: 07 May 2021 18:09:00 SOURCE: LGGGYNYX