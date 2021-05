Σε φυλακή στη Λευκορωσία ο Ρομάν Προτασέβιτς - Εμφανίζεται σε βίντεο με σημάδια στο πρόσωπο

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το προσωπικό μου συμπεριφέρεται με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο και με σεβασμό στον νόμο. Συνεχίζω να συνεργάζομαι με τους ερευνητές», ανέφερε.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε σε πολλά κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Προτασέβιτς δηλώνει επίσης ότι βρίσκεται σε μια φυλακή υποδίκων στο Μινσκ και αρνείται ότι έχει καρδιολογικά προβλήματα, όπως αναφέρθηκε σε ορισμένους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

??Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD