Σε ισχύ από το πρωί της Κυριακής η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - Ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε αρχικά την Τετάρτη από το Κατάρ και τις ΗΠΑ, στοχεύει να οδηγήσει «στον οριστικό τερματισμό του πολέμου», ο οποίος εδώ και περισσότερους από 15 μήνες έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι.

Ωστόσο, εν αναμονή της έναρξης της εκεχειρίας, η οποία έχει οριστεί για την Κυριακή, παραμονή της ορκωμοσίας του νεοκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις αεροπορικές του επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, προκαλώντας πάνω από 100 νεκρούς από την Τετάρτη, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πολιτική προστασία.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, παρά την αντίθεση ακροδεξιών υπουργών.

Palestinian militant group Hamas is expected to release the first hostages under a Gaza ceasefire deal on Sunday. In the first phase of the ceasefire, Hamas will release 33 Israeli hostages https://t.co/pRKAaaiiQmpic.twitter.com/DhiKn4wZj1