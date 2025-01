Σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα - Μετά τις 16:00 απελευθερώνονται οι πρώτες τρεις όμηροι

Η Χαμάς δικαιολόγησε την καθυστέρηση επικαλούμενη «περιπλοκές στο πεδίο και τη συνέχιση των βομβαρδισμών».

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11:00, η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών Ισραηλινών.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ – η ένοπλή πτέρυγα της Χαμάς--, πρόκειται για τη Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, τη Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και τη Ντορόν Στάινμπρέχερ, 31 ετών.

