Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο - Τι προβλέπει

Τουλάχιστον δυο πλήγματα έγιναν αντιληπτά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από δυο τομείς.

Η συμφωνία, που συνήφθη με τη διαμεσολάβηση και υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και της Γαλλίας, δεν δημοσιοποιήθηκε, ωστόσο αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε —υπό τον όρο να μην κατονομαστεί— στους όρους της κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους. Ακολουθεί σύνοψη των όρων, όπως τους περιέγραψε.

Η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προθεσμία 60 ημερών για να αποσυρθούν προοδευτικά από τον νότιο Λίβανο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ υποχρεούνται επίσης να αποσυρθούν από τα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ και να αναδιαταχθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Τα βαριά όπλα της Χεζμπολάχ πρέπει επίσης να αποσυρθούν από τη μεθόριο.

Ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου θα αναλάβουν τον έλεγχο θέσεων του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ διατηρούν το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Ο αμερικανός στρατός θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στον στρατό του Λιβάνου, σε συνεργασία με τον γαλλικό.

Στρατιωτική επιτροπή με τη συμμετοχή διαφόρων χωρών θα διαθέσει περαιτέρω υποστήριξη στον λιβανικό στρατό — εξοπλισμό, εκπαίδευση και χρηματοδότηση.

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία θα ενταχθούν σε τριμερή μηχανισμό που είχε δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο του 2006 από την προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά), το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο μηχανισμός αυτός, στον οποίο πλέον θα προεδρεύουν οι ΗΠΑ, θα διατηρεί «απευθείας» επικοινωνία με τα διάφορα μέρη και θα επιτρέπει «κάθε φορά που διαπιστώνεται παραβίαση» της συμφωνίας, «ιδίως σοβαρή παραβίαση», να «αντιμετωπίζεται αμέσως», ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση.

Μπάιντεν: «Το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ούτε ο λαός του Λιβάνου»

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι, «το Ισραήλ δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, ούτε ο λαός του Λιβάνου».[..] Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ, περισσότεροι από 70.000 Ισραηλινοί αναγκάστηκαν να ζήσουν ως πρόσφυγες στις χώρες τους και πάνω από 300.000 Λιβανέζοι αναγκάστηκαν επίσης να ζήσουν ως πρόσφυγες στη χώρα τους», τόνισε.

«Οι μάχες στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου θα τελειώσουν», εξηγησε και πρόσθεσε πως, «η συμφωνία εκεχειρίας προαναγγέλλει νέα αρχή για τον Λίβανο».

Καθορίζοντας το σχέδιο της εκεχειρίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τις επόμενες 60 ημέρες ο λιβανέζικος στρατός και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα αναπτυχθούν και θα πάρουν τον έλεγχο της επικράτειάς τους για άλλη μια φορά. «Δεν θα επιτραπεί η ανοικοδόμηση των υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε. «Και τις επόμενες 60 ημέρες το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε πως «ό,τι έχει απομείνει από τη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα επιτραπεί να απειλήσει ξανά την ασφάλεια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ με την υποστήριξη της Γαλλίας και άλλων συμμάχων «έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί».

Join me as I deliver remarks from the Rose Garden on the Middle East. https://t.co/SuvkUrJr5T