Σε ισχύ οι κυρώσεις των ΗΠΑ στον Ακάρ και άλλους δύο Τούρκους υπουργούς - Ο Τραμπ απαίτησε από τον Ερντογάν τερματισμό της εισβολής στη Συρία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

President Trump demanded Turkey stop its military incursion in Syria and imposed new sanctions on the NATO ally as he scrambled to limit the damage from his much-criticized decision to clear U.S. troops from Turkey’s path https://t.co/17maYZzyHH pic.twitter.com/xikKRtccCS

Το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ εσπευσμένα σε μια προσπάθεια κατευνασμού των έντονων αντιδράσεων που προκαλεί η πολιτική του εν μέσω της τουρκικής εισβολής στα εδάφη των Κούρδων προβλέπει επίσης την απαγόρευση εισόδου στους τρεις τούρκους υπουργούς.

Ακόμη, επιτρέπει να στοχοθετηθεί ένας μεγάλος αριθμός τούρκων αξιωματούχων οι οποίοι ενέχονται σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους ή αποσταθεροποιούν τη βορειοανατολική Συρία· αν και, σε αυτό το στάδιο, οι αμερικανικές κυρώσεις ενεργοποιούνται μόνο για τους τρεις υπουργούς και τα δύο υπουργεία.

«Εάν συνεχιστεί η επιχείρηση της Τουρκίας, θα επιδεινωθεί μια ήδη πολύ σοβαρή και επεκτεινόμενη ανθρωπιστική κρίση, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

«Για να αποφύγει νέες κυρώσεις, που θα επιβληθούν εντός των ορίων του νέου προεδρικού διατάγματος αυτού, η Τουρκία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη μονομερή επίθεσή της στη βορειοανατολική Συρία και να ξαναρχίσει διάλογο με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια» της περιοχής, προσθέτει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο κείμενο αυτό.

This destabilizing operation by Turkey continues, and has now created a growing and disastrous humanitarian crisis. We remain committed to a political solution to the conflict in Syria in line with UNSCR 2254. Turkey’s unilateral actions led to these sanctions. pic.twitter.com/5qWvjyLPYD

Το αμερικανικό Κογκρέσο απειλεί από τη δική του πλευρά να καταρτίσει και να εγκρίνει πολύ πιο ευρείες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

Ο Μάικ Μακόλ, το κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος των Ρεπουμπλικάνων στην επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, έκρινε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το πολιτικό του γραφείο νωρίτερα ότι οι κυρώσεις που σχεδίασε η κυβέρνηση του Τραμπ δεν είναι «επαρκείς» ώστε «να τιμωρηθεί η Τουρκία για τις στυγερές παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία.

Πενς: Ο Τραμπ απαίτησε τον άμεσο «τερματισμό της εισβολής» της Τουρκίας από τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «τερματίσει την εισβολή» των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και να κηρύξει «άμεσα κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, γνωστοποίησε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Ο Τραμπ προέτρεψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης τον Ερντογάν να αρχίσει «διαπραγματεύσεις με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία», ανέφερε ο Πενς, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα ταξιδέψει προσεχώς στην Τουρκία κατ’ εντολή του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

MIKE PENCE says TRUMP has directed him and ROBERT O’BRIEN to lead delegation to Turkey:

“The United States of America wants Turkey to stop the invasion, to implement an immediate ceasefire and to begin to negotiate with Kurdish forces in Syria to bring an end to the violence." pic.twitter.com/sAp7fnTjZH