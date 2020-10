Σε καραντίνα η Πρόεδρος της Κομισιόν μετά από επαφή με κρούσμα της COVID-19

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ως εκ τούτου αυτοαπομονώνομαι μέχρι αύριο το πρωί. Έχω εξεταστεί και ήμουν αρνητική την Πέμπτη και εξετάστηκα ξανά σήμερα".

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today