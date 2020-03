Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο στην Καλιφόρνια - Ελικόπτερο τους έριξε τεστ διάγνωσης για κορωνοϊό - ΒΙΝΤΕΟ

Η εταιρεία ενημέρωσε δε πως η οδηγία δόθηκε από το αμερικανικό κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών.

Τα μέλη του πληρώματος σερβίρουν τα γεύματα στα δωμάτια των επιβατών, ενώ όλες οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το βίντεο δείχνει ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς να προμηθεύει το πλοίο με τεστ διάγνωσης κορωνοϊού για τους επιβάτες.

Video from the California National Guard shows helicopters deliver coronavirus test kits to the Grand Princess cruise ship off the coast of California. https://t.co/xd5N99ZBTVpic.twitter.com/LbzUQkbyM7