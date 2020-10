Σε καραντίνα Τραμπ και Μελάνια μετά τη μόλυνση συνεργάτιδας από κορωνοϊό - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, dpa - BINTEO: CBS

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωνε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν ήταν «σίγουρος» αν θα χρειαζόταν να τεθεί σε καραντίνα.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!