Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αϊτή μετά τα 7,2 Ρίχτερ - Τουλάχιστον 29 νεκροί - Συγκλονιστικά βίντεο

«Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των Αϊτινών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει νωρίτερα διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

