Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες - Κάηκαν 200.000 στρέμματα γης σε 24 ώρες

Η «Bridge Fire», η μία από τις τρεις πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ήδη καταστρέψει δεκάδες σπίτια και έχει κάψει μέσα σε 24 ώρες σχεδόν 200.000 στρέμματα στα υψώματα του Λος Άντζελες.

Βόρεια της μεγαλούπολης της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι των οικισμών του Ράιτγουντ και του Μάουντ Μπόλντι πήραν εντολή να εκκενώσουν την περιοχή. Τουλάχιστον 33 κατοικίες, καθώς και πολλές αποθήκες έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, η οποία πέρασε επίσης από ένα χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τις αρχές.

Photo taken 9/10/24

The Bridge Fire in the Angeles National Forest exploded to ~47k acres with 0% containment.

The fire was quite visible last night from behind the Los Angeles skyline photographed the Baldwin Hills area.

A sad reality of fire season in LA. pic.twitter.com/kTyg9AuMAy