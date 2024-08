Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο, επίθεση από τη Χεζμπολάχ

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνέλθει σήμερα στις 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός σημείωνε σε ανακοίνωσή του ότι εξαπέλυσε προληπτικά πλήγματα καθώς εντόπισε προετοιμασίες του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου Χεζμπολάχ για να εξαπολύσει "επιθέσεις ευρείας κλίμακας" κατά του Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο για πάνω από 10 μήνες σε άλλο μέτωπο, αυτό της Λωρίδας της Γάζας που τελεί υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολά για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

«Οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολά πρέπει να φύγει αμέσως (...) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», σύμφωνα με το κείμενο.

Πρόσθεσε πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολά.

#BREAKING: More than a dozen rockets fired into northern Israel just now. Live camera in north Israel captures the moment more than 12 Iron Dome Tamir interceptors were fired off to protect Israeli cities. https://t.co/wnrRivDs3Epic.twitter.com/wd1uISVjOI