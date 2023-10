Σε κατάσταση συναγερμού οι Βρυξέλλες: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της φονικής επίθεσης - Σκότωσε δύο Σουηδούς, φώναζε «Allahu Akbar»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσουν με τηλεργασία, τα κτίρια θα παραμείνουν κλειστά. Κλειστό θα παραμείνει και το ευρωπαϊκό σχολείο.

Σύμφωνα με τη βελγική τηλεόραση ο δράστης, που διέφυγε και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, είναι 45 ετών, Τυνησιακής καταγωγής, κάτοικος Βρυξελλών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο μετέβη εσπευσμένα στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. «Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

??#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun