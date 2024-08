Το Mash ανέφερε πως έως 200 Ουκρανοί στρατιώτες με οχήματα μάχης πεζικού προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα στη Νεχοτεγέφκα και το ρωσικό πυροβολικό απάντησε με πυρά. Ανέφερε πως περίπου 300 Ουκρανοί επιτέθηκαν σε ένα άλλο σημείο ελέγχου στη Σεμπέκινο.

According to preliminary reports, Ukrainian forces are attempting to penetrate the Russian border by land into the Belgorod region.

The Ukrainian Armed Forces approached the Belgorod region border with eight armored vehicles and up to 60 soldiers. A battle is currently underway…