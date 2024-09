«Σε μπελάδες» ο Τραμπ, λέει το Time - «Πώς η Κάμαλα τον έβγαλε εκτός κούρσας»

«Οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ είναι τόσο διαφορετικοί όσο όλα τα ντουέτα στην παγκόσμια Ιστορία. Ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απέναντι σε μία εισαγγελέα καριέρας και πολιτικό. Ο γιος ενός προνομιούχου απέναντι σε μία κόρη μέσης τάξης μονογονεϊκής οικογένειας. Ένας παράτολμος, μία προσεκτική. Έρχονται από διαφορετικές ακτές, διαφορετικές γενιές, διαφορετικό φορολογικό υπόβαθρο. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι τους είδαν τον έναν δίπλα στον άλλον», σχολίασε το περιοδικό για το ιστορικό debate.

