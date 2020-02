Σε πορτοκαλί συναγερμό μέρος της Βρετανίας εξαιτίας της καταιγίδας «Κιάρα» - Προβλήματα στις μεταφορές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Όλη η Βρετανία έχει τεθεί σε κίτρινη επιφυλακή για βροχοπτώσεις.

Εκτός από τα προβλήματα στις μεταφορές, η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι αναμένει ζημιές σε κατοικίες, με πιθανότητα διακοπών του ρεύματος και πλημμυρών. Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο πτώσης αντικειμένων λόγω του δυνατού αέρα.

