Σε πύρινο κλοιό το Λος Άντζελες: Σε εξέλιξη τρεις μεγάλες πυρκαγιές

H φωτιά στα προάστια της Καλιφόρνια μαίνεται ανεξέλεγκτη, με τους ανέμους να πνέουν με μεγάλη ταχύτητα.

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην περιοχή μεταξύ Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ολόκληρες γειτονιές έχουν καεί.

Όπως μεταδίδει το CNN έκταση ανάλογη με πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου καίγεται κάθε ένα λεπτό.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια κήρυξε το Λος Αντζελες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Ούτε κατά διάνοια δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος. Ακούσατε τον αρχηγό της πυροσβεστικής να λέει ότι από τις 22.00 – 5 το πρωί οι άνεμοι θα φτάσουν σε ισχύ τυφώνα, ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα», προειδοποίησε.

Tens of thousands of people have been ordered to leave their homes as firefighters battle ferocious wildfires in the Los Angeles suburbs. pic.twitter.com/keP6MP5WeX — DW News (@dwnews) January 8, 2025

Χαοτική εκκένωση με μποτιλιάρισμα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν εντολή εκκένωσης με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος. Πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να απομακρυνθούν με τα πόδια.

Το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε στην κεντρική λεωφόρο, τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στις ακτές του Λος Αντζελες, αντιμετωπίστηκε με μπουλντόζες, για να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Πάνω από 200.000νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα σχολεία δεν λειτουργουν ενώ όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί.

BREAKING??: Patients being evacuated from hospital (possibly senior citizen facility) due to Eaton Fire in Pasadena, California. pic.twitter.com/3PF3JGKm6S — Officer Lew (@officer_Lew) January 8, 2025

Δεν καίγονται μόνο σπίτια διασημοτήτων

Οι ηθοποιοί Eugene Levy, James Woods, Steve Guttenberg και οι προπονητές του NBA, Steve Kerr και JJ Redick, δεν είναι μόνο οι διασημότητες που έχουν πληγεί. Στο μονοπάτι της πυρκαγιάς Palisades, καταστράφηκε το γυμνάσιο Palisades Charter, δημοτικό σχολείο, εκκλησίες, πάρκα, καθώς και κατοικίες κατά μήκος της εθνικής οδού Pacific Coast.

Timelapse of the fire near Pasadena as it keeps growing larger up the terrainpic.twitter.com/25QH5km8tk — Paul A. Szypula ???? (@Bubblebathgirl) January 8, 2025

Ομοίως, στη ζώνη εκκένωσης της πυρκαγιάς Hurst , υπήρχαν χώροι θρησκευτικής λατρείας, ιατρικό κέντρο του UCLA, δημοτικά και γυμνάσια σχολεία, καθώς και εκατοντάδες κατοικίες.

Η πυρκαγιά του Eaton έχει επίσης προκαλέσει εντολές εκκένωσης για εκατοντάδες κατοίκους στην περιοχή Sierra Madre και κοντά στην Altadena και το Cloverleaf Canyon.

How did the fires start? My heart is breaking for Pasadena Malibu Santa Monica & Brentwood California #PalisadesFire#lafirespic.twitter.com/dkDHvaBJgl — ?La ?? (@Ayah2156) January 8, 2025

Και οι τρεις πυρκαγιές βρίσκονται σε περιορισμό 0% και έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα τη νύχτα της Τρίτης.

Στην Πασαντίνα, το προσωπικό κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων αναγκάστηκε να οδηγήσει δεκάδες ενοίκους με αναπηρικά καροτσάκια και νοσοκομειακά κρεβάτια στο δρόμο, όπου περίμεναν ασθενοφόρα να τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

To ερώτημα πώς ξεκίνησε η λαίλαπα είναι κοινό. Ωστόσο για την ώρα το μόνο δεδομένο είναι πως το Λος Άντζελες αντιμετώπιζε ξηρασία μηνών.