Σε σκηνικό «Αρχαίας Ρώμης» θα γίνει η μονομαχία Ζούκερμπεργκ–Μασκ - Όλα τα νεότερα για την πολυαναμενόμενη μάχη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ (Dana White), το Κολοσσαίο της Ρώμης συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες για να αποτελέσει το χώρο διεξαγωγής αυτής της πάλης. Ο Γουάιτ μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με ανώτερους αξιωματούχους στην Ιταλία σχετικά με το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί ο αγώνας στο αρχαίο αμφιθέατρο της «αιώνιας πόλης».

Asked about a date for their fight: I'm working on it pic.twitter.com/kZGL52ItiI

Dana White says he spoke to Elon Musk yesterday and he was with Mark Zuckerberg two day ago.

Το σενάριο αυτό διαψεύστηκε από τον υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας ο οποίος ναι μεν επιβεβαίωσε ότι μίλησε με το «αφεντικό» της Tesla Ίλον Μασκ σχετικά με τη διοργάνωση μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης με «ρωμαϊκό θέμα», ωστόσο τόνισε ότι η εκδήλωση δεν πρόκειται να γίνει στη Ρώμη, ενώ δεν διευκρίνισε τι μορφή θα έχει ή το πότε θα διοργανωθεί.

«Όλα στο σκηνικό θα θυμίζουν αρχαία Ρώμη, τίποτα σύγχρονο δεν θα υπάρχει. Μίλησα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον υπουργό Πολιτισμού. Συμφώνησαν για μια επική τοποθεσία» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.