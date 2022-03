Σε θέσεις μάχης τα πολεμικά πλοία των Ρώσων ανοιχτά της Οδησσού: Σειρήνες στο Κίεβο -Bίντεο -LIVE εικόνα

Tην ώρα που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - που έχει αποφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14.000 νεκρούς και 2.7 εκατ. πρόσφυγες - ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προσπαθήσουν να βρουν μια συμβιβαστική λύση, πραγματοποιώντας αύριο, Δευτέρα, όπως όλα δείχνουν, τον τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων εν μέσω βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως αυτές μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες θα γίνουν αύριο, Δευτέρα.

Παράλληλα, μια εξέλιξη σε διπλωματικό επίπεδο φαίνεται πως προκύπτει από τη διάθεση που δείχνει το Κατάρ, αυτή τη φορά, να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης.

Tην ίδια ώρα, όπως μετέδωσαν Financial Times και Washington Post, η Ρωσία φέρεται να έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα εν μέσω του πολέμου με την Ουκρανία.

Ρωσικός στόλος παίρνει θέσεις μάχης ανοιχτά της Οδησσού

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται σε δύο από τα κύρια πεδία μαχών στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Open, καθώς φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι πρωινές πληροφορίες για ρωσική προέλαση προς την Οδησσό, την ώρα που σφίγγει ο κλοιός και στο Κίεβο.

Όπως προειδοποιούν μάλιστα Ουκρανοί αξιωματούχοι, ισχυρές δυνάμεις του ρωσικού στόλου ερχόμενες από την χερσόνησο της Κριμαίας λαμβάνουν θέσεις μάχης ανοιχτά της Οδησσού.

