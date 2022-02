Σε θέση μάχης οι Ρώσοι - Το Πεντάγωνο περιμένει μαζική εισβολή

Κρίσιμες οι επόμενες 48 ώρες στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, καθώς όπως όλα δείχνουν η κατάσταση «μυρίζει μπαρούτι» με τη σύρραξη πλέον να μοιάζει αναπόφευκτη.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «όσο έτοιμος θα μπορούσε να είναι» για μια εισβολή στην Ουκρανία, καθώς «σχεδόν το 100%» των αναγκαίων στρατιωτικών δυνάμεων έχει ήδη πάρει θέση, εκτίμησε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Πούτιν «διαθέτει σχεδόν το 100% των δυνάμεων που είχαμε υπολογίσει ότι θα κινητοποιούσε» για να εισβάλει στην Ουκρανία, είπε αυτός ο αξιωματούχος του αμυντικού τομέα, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα πάντα με αυτήν την πηγή, το 80% των περίπου 150.000 Ρώσων στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ουκρανία βρίσκονται σε «διάταξη μάχης», έχοντας συγκεντρωθεί σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα, σε σχηματισμό επίθεσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος «είναι τόσο έτοιμος όσο θα μπορούσε να είναι», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η απόφαση να μπει στην Ουκρανία ο στρατός επαφίεται στον Πούτιν. «Μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η εισβολή «ξεκίνησε», ωστόσο οι ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι δεν διαθέτουν ακόμη αποδείξεις για κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων εντός του ουκρανικού εδάφους. «Δεν μπορούμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε ότι ο ρωσικός στρατός μετακινήθηκε στο Ντονμπάς», εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος. Ωστόσο, «έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι έχει διεισδύσει» στα αυτονομιστικά, φιλορωσικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός συνήθως καταφεύγει σε αναγνωριστικά αεροσκάφη για να παρατηρεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των αντιπάλων του αλλά οι μετεωρολογικές συνθήκες κάποιες φορές μπορεί να περιορίσουν την ορατότητά τους.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύσσεται και επισήμως πλέον η Ουκρανία, αφότου το Κοινοβούλιο ενέκρινε απόψε την πρόταση του προέδρου Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης σε όλη την επικράτεια για διάστημα 30 ημερών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική επίθεση μεγάλης κλίμακας από τη Ρωσία.

Περιορισμοί σε μετακινήσεις, ΜΜΕ και διαδίκτυο

Μεταξύ άλλων προβλέπονται περιορισμός στις μετακινήσεις των επιστρατεύσιμων εφέδρων εντός της Ουκρανίας, απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων και απεργιών, έλεγχοι προσωπικών εγγράφων, απαγόρευση κυκλοφορίας όπου αυτό θα είναι αναγκαίο, απαγόρευση παραγωγής και διανομής πληροφοριακού υλικού που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

BILD: Ρωσικές ειδικές δυνάμεις χωρίς διακριτικά κινούνται προς την Μαρινόφκα της Ουκρανίας

Παράλλληλα, η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι ανακάλυψε περίπου 300 ρωσικά στρατιωτικά οχήματα των ειδικών δυνάμεων «Spetsnaz», τις οποίες περιγράφει ως τον «μυστικό στρατό» της εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, να κινούνται από τα ρωσικά σύνορα προς το Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάρτυρες που επικαλείται και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters κάνουν λόγο για δύο στρατιωτικά κονβόι χωρίς διακριτικά, τα οποία περιλαμβάνουν 9 τεθωρακισμένα, ένα άρμα μάχης, βυτιοφόρα και φορτηγά, και προχωρούν με δύο διαφορετικές οδηγίες από τα ρωσικά σύνορα προς το Ντονέτσκ. Τα ρωσικά οχήματα είναι, επισημαίνεται, τα ίδια που πήραν τον έλεγχο της Κριμαίας το 2014, με την άφιξη των λεγόμενων «μικρών πράσινων ανδρών».

Ενισχύεται η Μαριούπολη λίγο πριν από τη ρωσική επίθεση

Tην ίδια ώρα, την ενίσχυση της ασφάλειας της Μαριούπολης, μιας μεγάλης πόλης που βρίσκεται στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή του Ντονμπάς, ανακοίνωσε το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι, Κίριλο Τιμοσένκο, είχε συνομιλίες νωρίτερα με τους επικεφαλής των τοπικών διοικήσεων και των δημάρχων με αντικείμενο την επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλο το ουκρανικό έδαφος, εκτός από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν λεπτομερώς τα σχέδια δράσης τους υπό διάφορες καταστάσεις, την οργάνωση της δουλειάς των νοσοκομείων, τις ενέργειες των στρατιωτικο-πολιτικών διοικήσεων στις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ και την ενίσχυση της ασφάλειας της Μαριούπολης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει τις ενέργειες της Ρωσίας αλλά τόνισε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι έτοιμος για οποιαδήποτε εξέλιξη.

ΗΠΑ: Μαζική εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία εντός των επόμενων 48 ωρών

Παράλληλα, το επιτελείο του Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος, ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία εντός των επόμενων 48 ωρών, όπως μεταδίδει το Newsweek, επικαλούμενο πηγές από αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

«Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έχει προειδοποιηθεί ότι η Ρωσία είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει μια εισβολή εντός των επόμενων 48 ωρών, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ», αναφέρει το Newsweek.

Πηγή κοντά στην κυβέρνηση του Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης στο Newsweek ότι ελήφθη μια τέτοια προειδοποίηση.

Η εκτίμηση του Πενταγώνου περιλαμβάνει ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Tην ίδια ώρα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα βρίσκεται από αύριο, 24 Φεβρουαρίου, για 30 ημέρες, η Ουκρανία. Την πρόταση για επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στη χώρα έκανε στην ουκρανική Bουλή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Russian tanks just 2 miles away from Ukraine border. #UkraineRussiaCrisispic.twitter.com/ZTU6Ex0Xca — News Arena (@NewsArenaIndia) February 23, 2022

Reuters: Δύο κονβόι με στρατιωτικό εξοπλισμό καθ’ οδόν προς το Ντονέτσκ

Δύο κονβόι με στρατιωτικό εξοπλισμό χωρίς αναγνωρίσιμα διακριτικά κατευθύνονται προς το Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους από την πλευρά των ρωσικών συνόρων, μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μαρτυρία δημοσιογράφου που βρίσκεται στην περιοχή.

Το ένα κονβόι περιλαμβάνει εννέα τανκς και ένα στρατιωτικό όχημα, ενώ το δεύτερο φορτηγά και βυτιοφόρα, δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αναγνώρισε τη Δευτέρα την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Το Κίεβο κήρυξε σήμερα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ζήτησε από τους Ουκρανούς που βρίσκονται στη Ρωσία να φύγουν άμεσα. Παράλληλα η Μόσχα άρχισε την εκκένωση της πρεσβείας της στην ουκρανική πρωτεύουσα, εντείνοντας την ανησυχία των Ουκρανών και της Δύσης για μια ευρεία στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία.

Ουκρανία: Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο ανατολικό τμήμα

Παράλληλα, ένας Ουκρανός στρατιώτης σκοτώθηκε σήμερα σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο στρατός, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έντασης.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διευκρίνισαν πού πραγματοποιήθηκε η επίθεση, αναφέροντας μονάχα, σε ένα δελτίο Τύπου, ότι ένας στρατιώτης «υπέκυψε στα τραύματά του» κι ένας άλλος τραυματίστηκε στον βομβαρδισμό.

Από τις αρχές του έτους και την αναζωπύρωση της έντασης στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας, 9 στρατιώτες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί, οι περισσότεροι από πυρά του πυροβολικού.

Το 2021, σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, 66 στρατιώτες σκοτώθηκαν στις περιοχές γύρω από τις δύο αυτοανακηρυχθείσες «Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Οι φιλορώσοι αντάρτες υποστηρίζουν ότι άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τον ουκρανικό στρατό τις τελευταίες ημέρες, κάτι που εκείνος διαψεύδει, επαναλαμβάνοντας πως δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επιδρομή εναντίον αυτών των ζωνών.

Tanks with “DNR” and Russian flags were spotted in the Mariupol direction #UkraineRussiaCrisispic.twitter.com/QJPh2zkD3c — mr.Naz (@mrworthwhile) February 23, 2022

Αυτές είναι οι κυρώσεις που ενέκρινε η Ε.Ε. σε βάρος της Ρωσίας

Η ΕΕ ενέκρινε πακέτο κυρώσεων ως απάντηση στη ρωσική αναγνώριση των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και την αποστολή στρατευμάτων στην περιοχή.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πακέτο μέτρων για να απαντήσει στην απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει στην αναγνώριση των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες, καθώς και στην επακόλουθη απόφαση για αποστολή ρωσικών στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές.

«Τέτοιες αποφάσεις είναι παράνομες και απαράδεκτες. Παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας και κλιμακώνουν περαιτέρω την κρίση» αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Το πακέτο που συμφωνήθηκε σήμερα περιλαμβάνει:

- Στοχευμένα περιοριστικά μέτρα

Εντός του υφιστάμενου πλαισίου για τις κυρώσεις, η ΕΕ θα επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα για να καλύψει και τα 351 μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας, που ψήφισαν στις 15 Φεβρουαρίου υπέρ της έκκλησης προς τον Πρόεδρο Πούτιν να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αυτοαποκαλούμενων «δημοκρατιών» του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.

Επιπλέον, θα επιβληθούν στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 27 άτομα και οντότητες υψηλού προφίλ, που διαδραμάτισαν ρόλο στην υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Αυτά περιλαμβάνουν φορείς λήψης αποφάσεων, όπως μέλη της κυβέρνησης, που συμμετείχαν στις παράνομες αποφάσεις, τράπεζες και επιχειρηματίες/ολιγάρχες που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλικά τις ρωσικές δραστηριότητες στα εδάφη του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ ή επωφελούνται από αυτές, ανώτερους στρατιωτικούς, που έπαιξαν ρόλο στις ενέργειες εισβολής και αποσταθεροποίησης και άτομα που είχαν ηγετικό ρόλο στον πόλεμο παραπληροφόρησης κατά της Ουκρανίας.

Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων στα άτομα και τις οντότητες που είναι στη λίστα. Επιπλέον, η ταξιδιωτική απαγόρευση που ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο εμποδίζει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφος της ΕΕ.

- Περιορισμοί στις οικονομικές σχέσεις με τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ

Τα νέα μέτρα θα στοχεύουν στο εμπόριο από τις δύο μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές προς και από την ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι θα νιώσουν ξεκάθαρα τις οικονομικές συνέπειες των παράνομων και επιθετικών ενεργειών τους.

Η σημερινή απόφαση θα θεσπίσει ειδικότερα απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από τις μη κυβερνητικά ελεγχόμενες περιοχές των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, περιορισμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις που σχετίζονται με ορισμένους οικονομικούς τομείς, απαγόρευση παροχής τουριστικών υπηρεσιών και απαγόρευση εξαγωγών για ορισμένα αγαθά και τεχνολογίες.

- Οικονομικοί περιορισμοί

Το Συμβούλιο αποφάσισε την εισαγωγή τομεακής απαγόρευσης για τη χρηματοδότηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της κυβέρνησής της και της Κεντρικής Τράπεζας. Περιορίζοντας την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησης να έχουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και στις χρηματοπιστωτικές αγορές και υπηρεσίες της ΕΕ, η ΕΕ στοχεύει να περιορίσει τη χρηματοδότηση επιθετικών πολιτικών και πολιτικών κλιμάκωσης.

Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να ανακαλέσει την αναγνώριση των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να επιστρέψει στις συζητήσεις στο πλαίσιο του φορμάτ της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας Επαφής. Η ΕΕ καλεί επίσης τα άλλα κράτη να μην ακολουθήσουν την παράνομη απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει αυτή την ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να υιοθετήσει γρήγορα ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση ανάγκης και επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

Τις σκληρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας επιδιώκει ο Μπόρις Τζόνσον

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα σε εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών ομίλων, ρυθμιστικών αρχών και εμπορικών ενώσεων ότι επιθυμεί την επιβολή των σκληρότερων κατά το δυνατόν κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.

Ο Τζόνσον συνάντησε εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών και επικεφαλής κορυφαίων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ομίλων για να συζητήσει την προσέγγιση της κυβέρνησης στο ζήτημα των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, αφότου εντάθηκαν οι φόβοι για ευρεία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα της ανεξαρτησίας του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Κυβερνητική πηγή ανέφερε επίσης ότι ο βρετανός πρωθυπουργός είπε στη συνάντηση ότι επιθυμεί «το σκληρότερο κατά το δυνατόν πακέτο (κυρώσεων)» και ότι θεωρεί πως «θα κάνει τη διαφορά και θα αλλάξει την έκβαση». «Ο Πούτιν πρέπει να αποτύχει» φέρεται να τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον.

Το Κίεβο ζητεί «εγγυήσεις ασφαλείας» από τη Δύση και τη Μόσχα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του από τη Δύση και τη Μόσχα, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή μιας ρωσικής εισβολής.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη εγγυήσεις ασφαλείας, σαφείς και χειροπιαστές, αμέσως», δήλωσε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό και τον Λιθουανό ομόλογό του, Αντρέι Ντούντα και Γκιτάνας Ναουσέντα αντίστοιχα.

«Πιστεύω πως η Ρωσία πρέπει να είναι ανάμεσα στις χώρες που παρέχουν αυτές τις σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος και υπενθύμισε πως έχει προτείνει πολλές φορές να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να αποκλιμακώσουν την τρέχουσα κρίση.

Ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ομολόγους του για την υποστήριξή τους και τις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο.

«Είμαστε ενωμένοι στην πεποίθηση ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας παίζεται αυτή τη στιγμή σε εμάς, στην Ουκρανία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εξάλλου, σε κοινή διακήρυξη με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι πρόεδροι της Πολωνίας και της Λιθουανίας ανέφεραν ότι η Ουκρανία αξίζει να της δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Πολωνία και η Λιθουανία θα την υποστηρίξουν σε αυτό τον σκοπό.

«Τονίζουμε πως, δεδομένης της σημαντικής προόδου στην εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης και εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και των τρεχουσών προκλήσεων ασφαλείας, η Ουκρανία αξίζει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας και η Λιθουανία και η Πολωνία θα υποστηρίξουν την Ουκρανία στην επίτευξη αυτού του σκοπού», αναφέρεται στη διακήρυξη που υπογράφηκε στο Κίεβο από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και τον Λιθουανό πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η κοινή διακήρυξη ζητεί από τη διεθνή κοινότητα την «ταχύτατη εισαγωγή» «ισχυρών» κυρώσεων στη Ρωσία, περιλαμβανομένων μέτρων που στοχοποιούν τον αγωγό αερίου Nord Stream 2 ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία.