Sean «Diddy» Combs: Μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix - Real.gr

Ο Sean “Diddy” Combs μεταφέρθηκε την Πέμπτη στη φυλακή χαμηλής ασφαλείας Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 50 μηνών που του επιβλήθηκε, για κατηγορίες σχετικές με πορνεία.

Η φυλακή Fort Dix είναι μια μεγάλη, χαμηλής ασφαλείας ομοσπονδιακή φυλακή για άνδρες που βρίσκεται στην περιοχή New Hanover Township. Φιλοξενεί περίπου 4.000 κρατούμενους.

Ο 55χρονος Combs κρατούνταν στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Εκπρόσωποι του Combs δήλωσαν ότι δεν θα σχολιάσουν τη μεταφορά.

Κατά την επιβολή της ποινής του, οι δικηγόροι του Combs ζήτησαν από τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Arun Subramanian, να τον στείλει στο Fort Dix ώστε να συμμετάσχει στα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, καθώς και για την ευκαιρία να είναι πιο κοντά σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς του.

Μετά από μια δίκη οκτώ εβδομάδων, αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες της εκβιασμού και της σωματεμπορίας. Δήλωσε αθώος και επέμεινε στην αθωότητά του.

Ο Combs έχει προγραμματιστεί να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, αλλά θα μπορούσε να αποφυλακιστεί νωρίτερα λόγω καλής διαγωγής ή ολοκλήρωσης ορισμένων προγραμμάτων στη φυλακή. Ο Combs έχει ήδη περάσει 14 μήνες πίσω από τα κάγκελα μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η νομική ομάδα του Combs έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής, ζητώντας από το ομοσπονδιακό εφετείο να επισπεύσει τη διαδικασία.