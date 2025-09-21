Σειρήνες στο Ισραήλ: Εκτοξεύτηκαν δύο βλήματα από τη Λωρίδα της Γάζας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב לכיש ואשדוד, זוהו שני שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה.

חיל האוויר יירט מטרה אחת והשניה נפלה בשטח פתוח על פי מדיניות, אין נפגעים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2025





Rockets were just fired toward Ashdod from Gaza. I heard the interception pic.twitter.com/htrD7YWMLF — Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 21, 2025



«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (…) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.

חזרת הטפטופים?

יירוט שיגור הטילים החריג מעל אשדוד https://t.co/qieVh8kkRx pic.twitter.com/3hfCofJYCN — אלי וינברג-מחזיר עוקב (@eli_live1) September 21, 2025





Τουλάχιστον 34 μέλη της Χαμάς εξοντώθηκαν, ανακοίνωσε ο IDF την ώρα που τα διεθνή πρακτορεία μιλούν για επιπλέον 60 νεκρούς αμάχους.

Οι προετοιμασίες πλήρους κατάληψης περιμετρικά της πόλης της Γάζας από 130.000 ισραηλινούς στρατιώτες εντείνονται και σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Reuters είναι στρατιωτική εκστρατεία κατεδάφισης πολυώροφων κτιρίων στην πόλη της Γάζας, παράλληλα με μια χερσαία επίθεση. Οι ισραηλινές δυνάμεις του, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας, σφυροκοπούν τις περιοχές Σεΐχ Ραντβάν και Τελ Αλ-Χάουα από όπου και επελαύνουν στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πόλης. Ο στρατός εκτιμά ότι έχει κατεδαφίσει έως και 20 πολυκατοικίες στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.