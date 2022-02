Σειρήνες πολέμου στην Ουκρανία: O ρωσικός στρατός πολιορκεί το Κίεβο - Συνεχείς βομβαρδισμοί - Βίντεο

Ηχούν σειρήνες αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, καθώς σε πλήρη εξέλιξη είναι η ρωσική εισβολή. Το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο Ουκρανούς συνοριοφύλακες, μετέδωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν βόρεια της περιοχής του Κιέβου.

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από τη Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε η ουκρανική μεθοριακή φρουρά.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η στιγμή που ηχούν ξανά σειρήνες πολέμου στο Κίεβο:

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να «εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου» της.

Δείτε βίντεο τη στιγμή της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κιέβου:

Another video of a large air assault operation with Mi-8 helicopters in Hostomel, Kyiv oblast. https://t.co/pxgOFb6wXJpic.twitter.com/Hax0KOulqP — Rob Lee (@RALee85) February 24, 2022

Δείτε βίντεο:

Ukrainians saying Antonov International Airport in Gostomel, north west suburb of Kyiv was attacked. Multiple choppers in sky. Ukris say they shot down 3 - lots more were they came from. #TheBattleforKyiv#Ukrainehttps://t.co/r6lSjA7zVypic.twitter.com/lwxl6G77SA — John Sweeney (@johnsweeneyroar) February 24, 2022

Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στο Κίεβο - 5 νεκροί

Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή στρατιωτικού ουκρανικού αεροσκάφους κοντά στο Κίεβο.

Την είδηση ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της χώρας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

Αμέσως μετά τη συντριβή στην περιοχή Obukhov, το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 14 άτομα, έπιασε φωτιά, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η Ουκρανία πολεμάει σήμερα κατά ρωσικών δυνάμεων πρακτικά κατά μήκος σχεδόν όλων των συνόρων της με τη Ρωσία και υπάρχουν σφοδρές συγκρούσεις στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβου, Χερσώνας και Οδησσού και σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε πως υπάρχει φόβος ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να εισβάλουν στη χώρα από αέρος και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην περιοχή του Κιέβου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες είχαν εγκαταλείψει όλες τις εγκαταστάσεις στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

?????????A military plane of the Armed Forces of #Ukraine (14 people were on board) crashed in the Obukhov district, followed by a fire, resulting in the death of 5 people - State Emergency Service pic.twitter.com/HStduyI6qb — Urgent News???? #Russo-Ukrainian war (@UrgentNewsww3) February 24, 2022

Αυτοί είναι οι στόχοι της Ρωσίας – Φίλης και Καλεντερίδης αναλύουν στον Realfm 97,8

Ο Κωνσταντίνος Φίλης και ο Σάββας Καλεντερίδης αναλύουν στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο Κωσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων δήλωσε ότι “πολλά από αυτά που ακούγονται πρέπει να τα διασταυρώσουμε, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος προπαγάνδας που μαίνεται εδώ και καιρό. Η Ρωσία έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι να απορρυθμίσει και να βγάλει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα αμυντικού χαρακτήρα, αεράμυνας, επιτελείων και κέντρων συντονισμού και ελέγχου της Ουκρανίας. Αυτό μπορεί να το επιχειρεί στο σύνολο της χώρας, αλλά ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων των ρωσικών δυνάμεων η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει λογική η Ρωσία να ξεφύγει από τις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας”.

“Κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν θα στοχεύσει μόνο στα σημεία που βρίσκονται οι αυτονομιστές, αλλά διευρύνει γεωγραφικά, όπως έκανε και με την αναγνώριση του Λουγκάνσκ και του Ντονέσκ, την περιοχή κατά περίπου 40%, συμπεριλαμβάνοντας και την Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι σημαντική, για εμάς επειδή υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά για την Ουκρανία και την Ρωσία είναι σημαντική για ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ότι σε περίπτωση που οι ρωσικές δυνάμεις θέσουν υπό τον έλεγχό τους και την Μαριούπολη, αποκόπτεται η Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, την Αζοφική” πρόσθεσε.

An apartment complex in Is devastated by bombardment, south of Kharkiv. Untold number of casualties. pic.twitter.com/jdx4CQdGeK — Justin Yau (@PDocumentarians) February 24, 2022

“Με αυτόν τον τρόπο η Ουκρανία στραγγαλίζεται οικονομικά γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της βιομηχανίας της βρίσκεται στις ανατολικές επαρχίες που ελέγχονται από τα ανδρείκελα της Μόσχας και του Κρεμλίνου” υπογράμμισε.

“Ο Ζελένσκι αποδείχθηκε πολύ λίγος για να διαχειριστεί την κρίση. Ακόμα και η αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία είναι στους στόχους της Ρωσίας. Το να βρεθεί όμως σε μεγάλες πόλεις, ακόμα και με τον συμβολισμό που έχει το Κίεβο για τη Ρωσία και προσπαθήσει να τις καταλάβει, αυτό είναι πέρα από κάθε λογική” τόνισε ο κ. Φίλης.

“Ο χάρτης παρουσιάζει όλες τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε βομβαρδισμούς σε αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις, πυραυλικές εγκαταστάσεις, ακόμα και στη Δυτική Ουκρανία, έχουμε στοχευμένες πυραυλικές επιθέσεις ακριβείας στην Οδησσό, στη Χερσόνα και επίσης επιχειρήσεις εδάφους από την Κριμαία στην Χερσόνα. Έχουν μπει τεθωρακισμένα και στρατιώτες” είπε ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, Σάββας Καλεντερίδης.

“Βίντεο δείχνουν τεθωρακισμένα να μπαίνουν στο Χάρκοβο χωρίς καμία αντίσταση από τον ουκρανικό στρατό. Επιδιώξεις των ρωσικών δυνάμεων, καθώς λόγω της Σοβιετικής Ένωσης έχουν τους χάρτες όλων των στρατιωτικών υποδομών της Ουκρανίας, είναι να εξουδετερωθούν όλα. Στόχος της Ρωσίας είναι να οδηγήσει σε παράλυση την εθνική άμυνα της Ουκρανίας. Ένας πόλεμος δεν γίνεται μόνο με τις δυνάμεις του στρατού ξηράς. Αν δεν έχεις πολεμική αεροπορία και βαριά όπλα και όλα τα έχει η άλλη πλευρά, ο πόλεμος είναι άνισος. Συν του ότι ούτως ή άλλως στρατιωτικά η πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι πολύ πιο εξελιγμένη” ανέφερε.

Ο κ. Καλεντερίδης υποστήριξε ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ρωσία θα επιτύχει τα σχέδια της μέσα σε λίγες ημέρες.