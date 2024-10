«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Σειρήνες ηχούν στο Ισραήλ - Αντίστροφη μέτρηση για την επίθεση του Ιράν

ΚΛιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ηχούν σήμερα το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις σε όλο το κεντρικό Ισραήλ καθώς και στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται σε πολλές περιοχές μέσα και γύρω από το Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή. Δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης τόνισαν ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα κοντά στο Μπατ Γιαμ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανένα πληθυσμιακό κέντρο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους στο κεντρικό Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια.

Αμερικανικά ΜΜΕ: Tο Ιράν σχεδιάζει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πηγές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρουν ότι η επίθεση αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών.

Οι ΗΠΑ, που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αποτρέψουν τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησαν σήμερα για «επικείμενη» επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, επισημαίνοντας πως μια τέτοια επίθεση θα είχε σοβαρές «συνέπειες» για την Τεχεράνη.

«Οι ΗΠΑ έχουν ενδείξεις βάσει των οποίων το Ιράν προετοιμάζεται να διεξάγει μια επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, δήλωσε Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σε μια δήλωση προς το AFP, την οποία έκανε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Στηρίζουμε με ενεργό τρόπο τις αμυντικές προετοιμασίες» του Ισραήλ, πρόσθεσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως μια «απευθείας στρατιωτική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα οδηγούσε σε σοβαρές συνέπειες» για την Τεχεράνη.

Η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να είναι το ίδιο μεγάλη ή ενδεχομένως μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη του Απριλίου, εφόσον πραγματοποιηθεί, αν και αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε αρχικές ενδείξεις και είναι δύσκολο να θεωρηθεί βέβαιη, είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

The US has indications that Iran is preparing to imminently launch a ballistic missile attack against Israel, says a senior White House official. Follow live updates: https://t.co/QpucHtyTBLpic.twitter.com/gEbmA2eZrD — Reuters (@Reuters) October 1, 2024

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επίσης μετέδωσε, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως μια πιθανή επικείμενη επίθεση από το Ιράν θα είναι παρόμοια με την επίθεση που διεξήγαγε η Τεχεράνη τον Απρίλιο.

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει πάνω από 300 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και σύμμαχοι από δυτικές και αραβικές χώρες κατέρριψαν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα ντρόουν.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Η προειδοποίηση για την επίθεση απευθύνθηκε λίγο αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε μια χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών βομβαρδισμών, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στη χώρα.

Έπειτα από το καταστροφικό πλήγμα που κατάφερε στη Χεζμπολάχ, με τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό κοντά στη Βηρυτό, το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε εναντίον της οργάνωσης που υποστηρίζει το Ιράν.

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Χασάν Νασράλα «δεν θα είναι μάταιος» και ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει στην «καταστροφή» του Ισραήλ.

Ισραήλ: Ο στρατός κάλεσε τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων να υπηρετήσουν στο βόρειο μέτωπο

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιδρομές στο νότιο Λίβανο, βρίσκοντας τούνελ της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων που βρίσκονταν κρυμμένες κάτω από σπίτια και αποκαλύπτοντας σχέδια εισβολής της σιιτικής οργάνωσης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι λεπτομέρειες της επιχείρησης είναι απόρρητες, ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Δεκάδες παρόμοιες επιδρομές είχαν ανακαλύψει λεπτομερή σχέδια εισβολής στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ και επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της βστο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), οι πρόσφατες επιχειρήσεις είχαν ως στόχο να εξουδετερώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των Δυνάμεων Ραντβάν της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου «Κατακτήστε τη Γαλιλαία», που αφορούσε εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως εκτιμά ο ισραηλινός στρατός, περίπου 2.400 μαχητές της Ραντβάν και άλλοι 500 Παλαιστίνιοι μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ —εκπαιδευμένοι από τη Χεζμπολάχ— περίμεναν σε χωριά στο νότιο Λίβανο για να εξαπολύσουν επίθεση στο Ισραήλ τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Hezbollah is upset that the IDF exposed their plans to massacre Israelis, so they decided to target innocent civilians by firing a barrage of rockets. pic.twitter.com/PwJ84UB7xg — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Τα ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν κάτω από σπίτια σε χωριά στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια των επιδρομών θα παρουσιαστούν στη διεθνή κοινότητα, τόνισε ο Χαγκάρι, δείχνοντας βίντεο από κάμερες σώματος που φέρουν Ισραηλινοί στρατιώτες και χάρτες της περιοχής.

Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari as he reveals Hezbollah’s plan to “Conquer the Galilee” and commit another October 7-style massacre: pic.twitter.com/4AdYsoJDLv — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Επιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστράτευσε άλλες τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο βόρειο μέτωπο, αφού ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον θέσεων της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον γειτονικό νότιο Λίβανο.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις επιχειρησιακές δράσεις μας εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και να επιτύχουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στις εστίες τους», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Live update: IDF says it is calling up four reservist brigades to northern front https://t.co/nvJM9Uhpak — ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 1, 2024

Πολλές χώρες οργανώνουν απομακρύνσεις πολιτών τους

Πολλές χώρες οργανώνουν απομακρύνσεις πολιτών τους που διαμένουν στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε χθες, Δευτέρα, χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσε χθες από τη νοτιοανατολική Γαλλία για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιβάνου, όπου θα λάβει θέση «προληπτικά» για την περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών, ανακοίνωσε το γαλλικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας. Το γαλλικό αμφίβιο ελικοπτεροφόρο σκάφος (PHA) θα χρειαστεί «πέντε με έξι ημέρες» για να φτάσει στη ζώνη αυτή της ανατολικής Μεσογείου από το λιμάνι της Τουλόν. Περίπου 23.000 Γάλλοι ή Γαλλολιβανέζοι είναι εγκατεστημένοι στον Λίβανο.

Η Γερμανία απέστειλε χθες στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βηρυτό για να απομακρύνει κυρίως εργαζομένους στην πρεσβεία της Γερμανίας στον Λίβανο και τις οικογένειές τους. Επίσης θα πρέπει να επαναπατριστούν εργαζόμενοι σε γερμανικές οργανώσεις, όπως και οι οικογένειές τους, και πολίτες που κινδυνεύουν για ιατρικούς λόγους. Περίπου 1.800 Γερμανοί πολίτες έχουν καταχωρισθεί από το τμήμα αντιμετώπισης κρίσεων της διπλωματικής εκπροσώπησης στον Λίβανο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης χθες το βράδυ ότι μίσθωσε εμπορική πτήση για τους πολίτες της που θέλουν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Η πτήση αυτή θα αναχωρήσει αύριο, Τετάρτη, από το διεθνές αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού. Την περασμένη εβδομάδα το Λονδίνο είχε ανακοινώσει την ανάπτυξη 700 στρατιωτών στην Κύπρο προκειμένου να προετοιμάσουν πιθανή απομάκρυνση των πολιτών του από τον Λίβανο.

Υπολογίζεται ότι στον Λίβανο ζουν 5.000 Βρετανοί πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους. «Η βρετανική κυβέρνηση σας παρέχει μια ευκαιρία για να μπορέσετε να φύγετε τώρα. Το μήνυμά μου είναι: αδράξτε την» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ.

Η Πολωνία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι σκοπεύει να μειώσει το προσωπικό της πρεσβείας της στη Βηρυτό «λόγω των αυξανόμενων εντάσεων» και να βοηθήσει τους «μερικές δεκάδες» Πολωνούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο με πτήσεις τσάρτερ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πάβελ Βρόνσκι είπε ότι σε πρώτη φάση θα αναχωρήσουν από τη Βηρυτό μόνο 15 εργαζόμενοι στην πρεσβεία.

Αργά χθες το βράδυ 89 Βούλγαροι, κυρίως οικογένειες με παιδιά, εγκατέλειψαν τον Λίβανο και έφτασαν στη Σόφια. Σήμερα, ένα κυβερνητικό αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει και μια δεύτερη πτήση. Περίπου 400 Βούλγαροι ζουν στον Λίβανο και, μέχρι τώρα, οι 160 από αυτούς εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν, σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Έλενα Σεκερλέτοβα.

Η Πορτογαλία ήδη απομάκρυνε από το βράδυ του Σαββάτου, με στρατιωτική πτήση μέσω Κύπρου, 28 πολίτες της και μέλη των οικογενειών τους, συνολικά 44 άτομα.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες επίσης ότι έχει κάνει κράτηση 800 θέσεων σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει τους πολίτες του να φύγουν από τον Λίβανο. Περίπου 45.000 Καναδοί βρίσκονται στη χώρα αυτή και η επόμενη πτήση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Ο καναδικός στρατός προετοίμασε μέσα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο, αν οι εμπορικές πτήσεις διακοπούν.

Ο Λίβανος ζητά από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει εναέριο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο πρόεδρος της της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ζήτησε νωρίτερα από τον ΟΗΕ να θεσπίσει εναέριο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε περιοχές της χώρας εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων.

Ο Μπέρι, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του, κάλεσε τον ΟΗΕ «να δημιουργήσει αερογέφυρα που θα διασφαλίζει την παράδοση του υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας».

Παράλληλα ζήτησε σπό την τη ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού) και τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου να «εκτελέσουν το καθήκον τους» παραδίδοντας τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στους Λιβανέζους στο νότιο τμήμα της χώρας.