Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στην Ινδονησία - Real.gr

17:45, 10/01/2026
Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών έγινε σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

