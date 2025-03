Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Νάπολη: Επεσαν σοβάδες, μία γυναίκα τραυματίστηκε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μια γυναίκα τραυματισθηκε ελαφρά εξαιτίας πτώσης ψευδοροφής από την σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών που καταγράφηκε σήμερα στη 01:25 (ώρα Ιταλίας) στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης

Πυροσβέστες βοήθησαν πολλούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες στις οποίες οι εξώπορτες των διαμερισμάτων στράβωσαν λόγω της δόνησης.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος δυο χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρισκόταν στην θαλάσσια περιοχή του Ποτσουόλι, λίγο έξω από την Νάπολη.

#Napoli , #terremoto 4.4 gradi ai #CampiFlegrei . Danni e panico in strada: «è stato un inferno, non ci tutela nessuno» #13marzo pic.twitter.com/psY1YENsyN

Κλειστά σχολεία

Σήμερα τα σχολεία της μεγαλούπολης του ιταλικού Νότου παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Πραγματοποιούνται έλεγχοι, παράλληλα, σε σειρά κατοικιών με ρωγμές, ενώ θα πρέπει να εξακριβωθεί αν παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας η εκκλησία της Αγίας Άννας ( Chiesa di Sant’ Anna) και το καμπαναριό της, από το οποίο αποκολλήθηκαν σοβάδες. Σοβάδες πολυκατοικιών έπεσαν και στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης.

Ceiling collapses in Pozzuoli near Naples, Italy, after preliminary magnitude 4.2 earthquake; one person rescued as teams assess structures in area pic.twitter.com/wTQEipn6uu

— Factal News (@factal) March 13, 2025