Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Μεξικό - Τουλάχιστον ένας τραυματίας - Real.gr

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) .

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:58 π.μ. (20:58 ώρα Ελλάδας) και έγινε αισθητός σε τουλάχιστον 22 πόλεις της πολιτείας, καθώς και σε περιοχές της Γκερέρο, της Τσιάπας και της Πόλης του Μεξικού.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε όταν συντρίμμια έπεσαν από ένα κτίριο στην τουριστική περιοχή της πόλης του νότιου Μεξικού.

A magnitude 5.7 earthquake struck the region of Oaxaca, Mexico, on August 2, 2025, at 17:58 UTC (local time: 11:58 AM), with a depth of 74 km. #Sismo

The earthquake was situated approximately 67 km east-northeast of Oaxaca city and 17 km north-northwest of Tlahuitoltepec. pic.twitter.com/rDKNuBtMZ5

