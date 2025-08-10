Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσε κτίριο στο Μπαλικεσίρ - Aισθητός στην Κωνσταντινούπολη και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Real.gr

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο την επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD). Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές επαρχίες της χώρας.

Η AFAD ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 19:53 τοπική ώρα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Στις 20:01 τοπική ώρα σημειώθηκε μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ σε απόσταση 53 χιλιομέτρων από το Μπαλικεσίρ. Ο σεισμός είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος, μόλις 6,8 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Λέσβο. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία δεν έχουν υπάρξει ζημιές στο νησί, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.