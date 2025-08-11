Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Ενας νεκρός, 29 τραυματίες και καταρρεύσεις κτιρίων - Real.gr

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το απόγευμα της Κυριακής την επαρχία Μπαλίκεσιρ, στην Τουρκία, και έγινε αισθητός σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και την Κωνσταντινούπολη.

Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και αρκετοί απεγκλωβισμοί από κτίρια που υπέστησαν ζημίες ή κατέρρευσαν είναι ο νεότερος απολογισμός.

Δείτε LIVE εικόνα:

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια.

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και το κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.

Balıkesir Sındırgı’daki #depremde yıkılan binadan bir yaralı daha çıkarıldı. pic.twitter.com/EO04dr5RNn — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.

Στο ertnews μίλησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος ανέφερε ότι τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, που επηρεάζουν την Ελλάδα.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, είπε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας.