Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών έπληξε το κεντρικό Περού, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, δήλωσε το GFZ.

May 17, 2025