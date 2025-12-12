Quantcast
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου - Real.gr
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου

05:45, 12/12/2025
Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 Ρίχτερ— στην ίδια περιοχή.

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

